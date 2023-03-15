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Yaşam Kuraklık gözler önüne serildi! Dereler tamamen kurudu
Yaşam

Kuraklık gözler önüne serildi! Dereler tamamen kurudu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kuraklığın etkisiyle dereler kurudu.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 17:22:00 -
Kuraklık gözler önüne serildi! Dereler tamamen kurudu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde de kuraklığın etkileri kendini gösterdi. İlçedeki dereler tamamen kurudu.

Kış mevsiminde yeterli kar ve yağmur yağışı yaşanmaması nedeniyle Erdek’te bulunan tüm dereler kurudu, barajlarda sular azaldı. İlçede Gedeve bölgesinde bulunan Alişan Deresi’nin yanı sıra Aynana Deresi (Sanayi Deresi) tamamen kurudu. Alişan ve Aynana derelerinin ardından kaynağı Kayan bölgesinde bulunan Ramla Deresi de kuraklıktan nasibi aldı. Derelerde kuraklık kendini gösterirken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce Erdek-Bandırma yeni karayolunun 5. kilometresinde inşa edilerek 2017 yılında hizmete giren Erdek-1 Barajı’nda da su azalması dikkat çekti. Erdek’te derelerin yanı sıra barajlarda da yaşanan susuzluk endişesi, vatandaşların yanı sıra çiftçileri de tedirginliğe sevk etti.

Kuraklığın ürünlerine büyük hasar vereceğine işaret eden vatandaşlar, "Yıllar sonra ilk kez böylesine bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Eskiden bu derelerde gürül gürül sular akardı. Şimdi tüm dereler çöle döndü. Kış aylarında derelerin bu şekilde kuruması bizleri ciddi anlamda tedirgin etti" diye konuştular.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İzzet Günal, suyun bilinçli olarak kullanılması ve tasarruf yapılması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

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