Kuraklık bitti, bereket geldi: Alakır Barajı 3 yıl sonra coştu!

Kuraklık bitti, bereket geldi: Alakır Barajı 3 yıl sonra coştu!

Antalya'nın can damarı olan ve Kumluca ovasındaki binlerce dönümlük örtü altı sebze üretim merkezini besleyen Alakır Barajı, nihayet hasret kaldığı suya kavuştu. Bölgede son 3 yıldır hüküm süren ve çiftçinin belini büken şiddetli kuraklığın ardından, son yağışlarla birlikte baraj tamamen dolarak savaktan taşmaya başladı. Barajın coşkun akan sularını gören vatandaşlar, bu muazzam görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydederek bereketin sevincini paylaştı.

Antalya'nın Kumluca İlçesi Çayiçi Mahallesi sınırları içinde bulunan ve örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca ovasını besleyen Kumluca Alakır Barajı yağışların ardından taştı. 3 yıl süren kuraklığın ardından suyla dolan ve savaktan dere yatağına akan baraj sularını gören vatandaşlar oluşan görsel güzelliği cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Kumluca Hacıveliler Mahalle Muhtarı Adem Baltacıoğlu, 3 yıl üst üste yaşanan kuraklığın ardından gelen yağışlarla Alakır Barajı'nın dolduğunu belirterek, "Dolu savaktan taşıyor. Çok güzel oldu. Bu yıl bereketli yağmurlarımız oldu. Ondan dolayı şükrediyoruz. Doldu diye de suyumuzu çarçur etmeyeceğiz. 3 yıl üst üste kuraklık yaşadık. Onun sıkıntılarını yaşadık. Ama bu yıl rahmet bol oldu. Bunu da en güzel şekilde değerlendirmek için devlet yetkililerimizle birlikte uğraşıyoruz" dedi.

Salur Mahallesi sakinlerinden Hüseyin İğneli ise, "Maşallah bu yağışlarımız bol oldu. Bol bereketli oldu. Baraj üzerinden taşmaya başladı. Su sıkıntısı yaşamayacağız. Çok güzel. Şükürler olsun" dedi.

