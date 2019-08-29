0553 313 94 23

‘Kura Nehri Yaşam Projesi’ destek sözleşmesi imzalandı

Ardahan Belediyesi’nin, Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçireceği “Kura Nehri Yaşam Projesi” için Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, destek sözleşmesi imzaladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:27
‘Kura Nehri Yaşam Projesi’ destek sözleşmesi imzalandı

Ardahan Belediyesi’nin, Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçireceği “Kura Nehri Yaşam Projesi” için Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, destek sözleşmesi imzaladı.


Ardahan Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliği ile Ardahan’da sosyal, kültürel ve tarihi değerler merkezi olan Ardahan Kalesi, Kura Nehri ve Aziziye Kışlası alanında yapılacak rekreasyon çalışmalarını kapsayan “Kür Boyu Spor ve Dinlenme Koridoru Projesi” destek sözleşmesi imzalandı.Proje ile kentte kadın ve gençlerin sosyal imkanlara erişiminin sağlanması ve ilin kültür ve turizm altyapısının geliştirilmesi hedeflenmekte. Proje kapsamında Ardahan Kalesi’nden Kura Nehri boyunca Şehir Stadyumu’na kadar olan 57,656.67 m2 alan üzerinde; 2.5 km yaya yolu, 2.7 km bisiklet yolu, 25 adet piknik masası, 10 adet kamelya, 5 adet çocuk oyun grubu ve 5 adet açık hava spor alanı yapılması amaçlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:27
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
    1. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak..
    2. Kocaeli’de toplu ulaşım araçları 30..
    3. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    4. Nazilli’de 2. Arama Konferansı yapıldı
    5. "Yerel yönetimler yerel kalkınmanın da..
    6. Eskişehir merkezli uyuşturucu..
    7. "Türkiye ile sürekli konuşacağız"
    8. Atakum’da zafer coşkusu
    9. Gazeteciler kapalı Maraş'ı ziyaret etti
    10. Abdullah Avcı ilk 11’i şekillendirdi!
    11. Şuhut’taki orman yangını büyümeden..
    12. "Kazakistan'da yapılan nükleer..
    13. Savaş; “Bizler zaferimizi kutlarken,..
    14. Denizlerde av yasağı sona eriyor
    15. Aksakal'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı"..
    16. ‘Kura Nehri Yaşam Projesi’ destek..
    17. DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı..
    18. "Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor"
    19. Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl..
    20. Bu çarşıda ‘yok yok’
    21. Darüşşafaka Tekfen, Sinan Güler'i..
    22. Çanakkale'de orman yangını
    23. Tunceli’de “Denetimli Serbestlik Temiz..
    24. Mersin'den Kıbrıs'a kanoyla yolculuk..
    25. Torun'dan "30 Ağustos" mesajı
    26. Facebook, Japonya'da 4,7 milyon..
    27. Aksu: "Türk milleti hiçbir şartta..
    28. Ünlü doktor 26 gündür verdiği yaşam..
    29. Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek..
    30. Ayağını banka sıkıştıran çocuğun..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı