Kur korumalı mevduatta büyük çözülme! KKM hesaplarından bir haftada milyarlarca lira uçtu gitti
Ekonomi yönetiminin rasyonel politikalara dönüş hamleleri meyvelerini vermeye devam ederken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki erime durdurulamıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından paylaşılan 30 Ocak haftasına ait veriler, yatırımcıların KKM'den hızla uzaklaştığını bir kez daha kanıtladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam tutarı, 30 Ocak haftasında 3 milyar 146 milyon TL'den 2 milyar 914 milyon TL'ye geriledi.
Söz konusu dönemde KKM hesaplarından 232 milyon TL'lik çıkış gerçekleşti.