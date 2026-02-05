  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Savcı 5 CHP’li belediye başkanının tutukluluğunun devamını istedi Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin? Casusluk iddianamesinde neler var neler! Ekrem’den ‘mayor’ kod adıyla ihanet transferi Rusya'dan Kiev ve Harkiv'e füze yağmuru! İHA saldırıları başkenti ayağa kaldırdı Rıza’nın villası, teknesi, araçları sahipsiz kaldı! Epstein ile Muhammed bin Selman'ın samimi fotoğrafları ifşa oldu! Bakan Kurum asrın inşa seferberliğini paylaştı: ‘Bittik artık’ denilen yerden küllerinden yeniden doğduk Ankara’da işler yavaş ilerliyor “CHP’nin Epstein’den farkı ne?”
Ekonomi Kur korumalı mevduatta büyük çözülme! KKM hesaplarından bir haftada milyarlarca lira uçtu gitti
Ekonomi

Kur korumalı mevduatta büyük çözülme! KKM hesaplarından bir haftada milyarlarca lira uçtu gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kur korumalı mevduatta büyük çözülme! KKM hesaplarından bir haftada milyarlarca lira uçtu gitti

Ekonomi yönetiminin rasyonel politikalara dönüş hamleleri meyvelerini vermeye devam ederken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki erime durdurulamıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından paylaşılan 30 Ocak haftasına ait veriler, yatırımcıların KKM'den hızla uzaklaştığını bir kez daha kanıtladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam tutarı, 30 Ocak haftasında 3 milyar 146 milyon TL'den 2 milyar 914 milyon TL'ye geriledi.

Söz konusu dönemde KKM hesaplarından 232 milyon TL'lik çıkış gerçekleşti.

Ankara'da dev ekonomi zirvesi! Cevdet Yılmaz başkanlığında EKK toplandı
Ankara'da dev ekonomi zirvesi! Cevdet Yılmaz başkanlığında EKK toplandı

Ekonomi

Ankara'da dev ekonomi zirvesi! Cevdet Yılmaz başkanlığında EKK toplandı

Ekonomide kritik gün: 2026’nın ilk enflasyon rakamları için geri sayım başladı!
Ekonomide kritik gün: 2026’nın ilk enflasyon rakamları için geri sayım başladı!

Ekonomi

Ekonomide kritik gün: 2026’nın ilk enflasyon rakamları için geri sayım başladı!

Global Arnavut İş İnsanları Ekonomi Zirvesi İstanbul'da düzenlendi
Global Arnavut İş İnsanları Ekonomi Zirvesi İstanbul'da düzenlendi

Ekonomi

Global Arnavut İş İnsanları Ekonomi Zirvesi İstanbul'da düzenlendi

Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak
Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak

Gündem

Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23