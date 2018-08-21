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Kur fırsatçıları sahnede

Kur dalgalanmalarının ardından stokçular devreye girdi. İthal ürünleri depolayan, Kurban Bayramı’nın ardından satışa sunmayı planlayan toptancılar, fiyatları da minimum yüzde 20 arttırmayı amaçlıyor.

21 Ağustos 2018 Salı 10:11
Kur fırsatçıları sahnede

BUĞRA KARDAN / İSTANBUL

Dolar ve Euro’nun TL karşısında aşırı değerlenmesi stokçuların iştahını kabarttı. Ürünlerini depolamaya başlayan ithalatçı firmalar, Kurban Bayramı’nı takiben fiyatları şişirerek kârlarına kâr katmayı amaçlıyor. Stokçular, akıllı telefon, laptop, TV ve fırın gibi ürünlerin bedellerini arttırmak için adımlar atmaya başladı. Toptancıların yoğun olduğu Eminönü, Laleli ve Merter’de tedarik sorunlarının görülmediği dikkat çekti.

TELEFONLAR CEP YAKIYOR

Bayram öncesi Samsung’un telefon modelleri yüzde 10-15 pahalandı. Galaxy S9’un fiyatı 4 bin 899 TL’den 5 bin 349 TL’ye, Galaxy Note 8’in 5 bin 499 TL’den 6 bin 149 TL’ye, Galaxy S9’un ise 5 bin 699 TL’den 6 bin 199 TL’ye çıktı.

 Apple marka ürünlerinde ise fiyatlar tavan yaptı. Iphone X’in (256 GB) fiyatı 9 bin TL’yi, Iphone 8’in (64 GB) 8 bin TL’yi buldu. Akıllı telefon gibi laptop ve tablet fiyatları da dudak uçuklatıyor. Laptop 3 bin ila 5 bin TL’den, tablet 500 ila bin TL’den müşterileri ile buluşuyor.

BEYAZ EŞYA FİYATLARI DALGALI

Dayanıklı tüketim mallarında da yüzde 20’ye varan etiket değişiklikleri göze çarptı. Mobilya takımları ortalama 15-20 bin TL’den, TV ve fırın gibi ev ürünleri de 2 bin ila 3 bin TL’den başlayan zamlı fiyatlarla vitrinlerde yerini aldı. Marka değeri yüksek olan ürünlerde ise fiyat ayarlamasının eylül başında yapılması bekleniyor. Binek otomobiller de cep yakanlar furyasında başı çekiyor. Son bir haftada 8 bin ila 30 bin liralık fiyat artışına gidildi. İkinci el otomobil fiyatları da tavan yaptı. Durumdan şikâyetçi olan galericiler, satışlarının giderek daraldığından dert yanıyor. Kurların bir an evvel aşağı inmesini temenni ediyor.

ÖTV FAKTÖRÜ

Ulaşıma da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Benzin ve motorinin litre fiyatı yüzde 9 oranında arttı. Şu anda İstanbul’da benzinin litresi 6,86 TL’den, motorinin 6,26 TL’den satışa sunuluyor. ÖTV tutarlarının yükselmesinin toplu taşıma ücretlerini de arttırabileceği ifade ediliyor.

ODA FİYATLARI UÇTU

 Kurdaki oynaklık TL cinsinden hizmet veren otellerde fiyatların dalgalanmasına neden oldu. Otellerin bir bölümü kur artışından yararlanarak acenteleri oda fiyatlarını 300-350 TL’den 400-500 TL’ye yükseltti. Mağduriyetlere neden olan uygulama, acente temsilcileri ile tüketicileri karşı karşıya getirme riskini arttırdı.

Alanya, Belek, Fethiye ve Marmaris gibi tatil beldelerinde fiyatların Euro’ya endekslenmesi ürün ile hizmet fiyatlarını yüzde 40-50 oranında arttırdı. Bu durum yabancıları etkilemezken, yerli turistlerin faturasını şişirdi.

KİRALAR ZORLUYOR

Dolar ile Euro’nun değerindeki ani artış döviz ile ödeme yapan AVM kiracılarını da etkiledi. Kiracılar, kira bedellerinde liraya dönüş için aracı kuruluşlar ve mülk sahiplerinden randevu talep ediyor. 

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Mustafa Aydın, ekonomik saldırılara karşı el ele vermek gerektiğini vurgulayarak, “Bu ortamda AVM’ler markaların yanında yer almalı. Kiralarda TL’ye dönülmediği takdirde markalarımız da, AVM’ler de zarar görecek” uyarısı yaptı.

ÇİN MALLARI DA ZAMLI

Dükkânlar ve ambarlarda saklanan Çin menşeli dijital ürünlerin bayramın ardından pahalıdan satılacağı iddia ediliyor.

HER YERDE HİSSEDİLİYOR

Yiyecekleri, içecekleri ve giyecekleri ambarlarında saklayan toptancılar, doları bahane ederek bu ürünlere zam yaparak, kârlarını katlama derdinde.

STOKÇULARA TEPKİ

Kurban Bayramı’nın ardından fiyatları minimum yüzde 20 arttırmayı hedefleyen stokçulara tepki yağıyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yılmaz, toptancıların stoklama ve ürün fiyatlarını arttırma gibi tavırlardan kaçınılması gerektiğini kaydederek, “Gün birlik olma, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür” ifadesini kullandı.

Tüketiciler Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de, Türkiye’nin ekonomik taarruzlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde kârlardan feragat edilmesi; fırsatçılıktan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Deniz, “Taarruzlar devam ederken kârlarını ön planda tutanlar ülkemizin bağımsızlık mücadelesine darbe vurmaktadır” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 10:11
  1. Aydın
  2. UFRAD Franchising Derneği
  3. dolar
  4. euro
  5. Özel Tüketim Vergisi
  6. Samsung
  7. Tüketiciler Birliği Federasyonu
  8. İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği

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