Kur dalgası lükse olan rağbeti azalttı

Buğra Kardan

Dolar ve Euro’daki hareketliliğin hemen akabinde ürün fiyatlarına gelen zamlar tüketicilerin satın alma davranışlarına da etki ediyor. Pahalanan ithal cep telefonlarının yerli alternatiflerine yönelim artıyor. Örneğin Apple’ın Iphone X’i (256 GB) 9 bin liradan, Iphone 8’i (256 GB) 7 bin liradan satışa sunması; Xs, Xs Max ve Xr bedellerini açıklamaması; Samsung Galaxy 9 Note’un (512 GB) 10 bin liraya mal olması tüketicileri bu ürünlerin yerine Casper VIA A1, Vestel Venüs Z20, General Mobile GM9 gibi milli cep telefonlarını satın almaya yöneltti.

Yerli notebooklar revaçta

Şu anda yabancı menşeli notebookların da yanına yanaşılmıyor. Macbook modelleri 16-17 bin liradan, HP ailesinin yeni ürünleri 6 ila 7 bin liradan raflarda. Bu durum tüketicileri ülkemizde üretilen ürünleri tercih etmek durumunda bırakıyor. Apple’ın 7-8 bin lira, Samsung’un 5-6 bin lira bedel biçtiği tabletler de bütçeleri sarsıyor. Buna bağlı olarak milli markalar ilgi odağında.

Satışlara logo dopingi

Bu arada; ülkemizde imal edilen ‘yerli üretim’ logolu ürünler yok satıyor. Söz konusu ürünlerin satışının yüzde 50 arttığına işaret eden teknoloji perakende zincirlerinin yetkilileri, “Bu oran cep telefonlarında ve notebooklarda yüzde 100’ü geçiyor” açıklamasında bulundu. Perakende Uzmanı Retail Türkiye Editörü Cengiz Çambel ise kur dalgalanmalarının akabinde zamlanan yabancı menşeili ürünlere rağbetin gerilediğini kaydetti. Çambel, “Özellikle ithal cep telefonlarının satışları düşüyor. Tüketiciler yerli alternatiflere yöneliyor. Vestel, Casper ve General Mobile gibi markalarımızın satışları iyiye gidiyor” dedi.

Dalgalanma yerli sanayiciye yaradı

Çambel, ithal ürünlerin fiyat artışının yerli sanayicilere yaradığını dile getirerek, şöyle konuştu: “Şu aşamada teknoloji marketlerinde ülkemizde üretilen cep telefonlarının alıcı bulduğu; revaçta olduğu bir gerçek. Notebook ve tabletlerde de yine ülkemizin gururu olan şirketlerden Casper’ın ürünlerine ilgi olduğu bir hakikat. Bu ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Yerli ürünler son derece başarılı bir grafik çiziyor, çünkü kaliteli ve dayanıklı bulunuyor.”

Çambel, yerli ürünlerin talep görmesinin ithal telefonlarda, notebooklarda ve tabletlerde indirim getireceğini de vurguladı.