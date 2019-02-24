Kupayı Başkan Ataç’a getirdiler

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Robot Takımı öğrencilerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren eğitim kurumlarının eğitimcileri ve öğrencileri ile buluşmaya devam ediyor. Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Robot Takımı öğrencileri ve takım öğretmeni Sıtkı Bağdat da Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bağdat ve öğrenciler, Ankara’da uluslararası katılımla düzenlenen “First Lego League” robotik kodlama yarışmasında kazandıkları kupayı Başkan Ataç’a getirerek verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç, Bağdat ve öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, "Gençlerimizin bilim ile meşgul olmaları, kendilerini bu yönde geliştirmeleri çok önemli. Kazandığınız kupadan dolayı büyük mutluluk duydum, hepinizi tebrik ediyorum. Sizlere verdiğimiz desteği boşa çıkarmadığınızı görmek gurur verici. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, kazanılan kupayla birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.