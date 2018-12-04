Kupada Trabzonspor'a şok! 2. Lig ekibiyle...
Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivasspor Belediyespor'a konuk olan Trabzonspor sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.04 Aralık 2018 Salı 15:56
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor deplasmanda, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur mücadelesinde 2.Lig Kırmızı Grup'ta 15 maç sonunda 9. sırada bulunan Sivas Belediyespor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Rövanş 18 Aralık'ta
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Sivas Belediyespor'un gollerini 9. dakikada Alpay Koçaklı ve 67. dakikada Aykut Emre Yakut kaydederken, Trabzonspor'un golleri, 45. dakikada Hosseini ve 46. dakika Abdülkadir Parmak'tan geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık'ta Trabzon'da oynanacak.
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