Kupada son çeyrek finalist Galatasaray





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u eleyerek çeyrek finalist oldu.

Eşleşmede 15 Ocak'ta Bolu'da yapılması gereken ilk maç kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişti.

Bolu'daki müsabakayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesine bunun avantajıyla başladı. Spor Toto Süper Lig'de az süre alan oyuncular ile gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele eden Galatasaray, Yunus Akgün'ün 19, Muğdat Çelik'in 33. dakikalarda attıkları gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, Yunus Akgün'ün 69. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. Galatasaray, 78. dakikada 18 yaşındaki Yunus'un penaltıdan kaydettiği golle 4 farklı üstünlük kurdu.

Konuk takımda Chukwuma Akabueze'nin 80. dakikada penaltıdan attığı gol farkı 3'e indirse de tur atlayan tarafı değiştirmedi.

Galatasaray, mücadeleyi 4-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu.





- Yunus Akgün yıldızlaştı





Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, attığı 3 golle galibiyeti getirdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in forma şansı verdiği 18 yaşındaki kanat oyuncusu, mücadelenin 19 ve 69. dakikalarında fileleri havalandırdı. Mücadelenin 78. dakikasında, kendi aldığı penaltıyı da gole çeviren Yunus, "hat-trick" yaptı.

Yunus, Muğdat Çelik'in 33. dakikada attığı golde de pası veren oyuncu oldu.





- Galatasaray penaltısı VAR'la verildi





Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi devreye girdi.

Mücadelenin 77. dakikadasında ceza sahası içinde Ufuk Budak ile girdiği ikili mücadelede Yunus Akgün yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Serkan Tokat, VAR'ın uyarısıyla saha kenarındaki ekrandan pozisyonu yeniden izledi. Tokat, değerlendirmesinde penaltıya hükmetti.

Penaltıyı kullanan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ağlara göndererek, kendisinin 3'üncü, takımının 4'üncü golünü attı.





- Batuhan, ilk kez A takım forması giydi





Galatasaray'da genç kaleci Batuhan Şen, ilk kez sarı-kırmızılı A takım formasını resmi bir maçta giydi.

Müsabakaya yedekler arasında başlayan 19 yaşındaki file bekçisi, 82. dakikada oyuna girdi.





- Kura çekimi yarın





Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri yarın çekilecek kurayla belli olacak.

Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Galatasaray, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finalde mücadele edecek.