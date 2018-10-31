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Kupada şok! Bir Süper Lig ekibi daha elendi

Türkiye Kupası 4. turunda Sivasspor, 2. Lig ekibi Bodrumspor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:16
Kupada şok! Bir Süper Lig ekibi daha elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Sivasspor, 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrumspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor! 4. tur maçında 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor, sahasında Süper Lig takımı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükseldi.

Engin İpekoğlu'nun çalıştırdığı Bodrumspor'a galibiyeti getiren goller 13. dakikada kendi kalesine Sergiy Rybalka ve 82. dakikada Cem Ekinci'den geldi. Sivasspor'un tek sayısını ise 90+4. dakikada Aroune Kone kaydetti.

Erzurum, Bursa ve Sivas

Sivasspor'un da elenmesiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda veda eden Süper Lig takım sayısı 3'e çıktı. Sivasspor'dan önce Erzurum Büyükşehir Belediyespor ve Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:16
  1. Erzurum
  2. Bursa
  3. Türkiye Kupası
  4. Sivasspor

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