Kupada skandal! Top ağlara gitti ama...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Kırklarelispor karşı karşıya gelirken karşılaşmanın 24. dakikasında sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı.

Yeni Malatyaspor'un kullandığı kornerde Murat Akça'nın kafa vuruşu, kale filelerine çarparak geri döndü. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, gol kararı vermedi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Hakemin pozisyonu devam etmesinin ardından Yeni Malatyaspor futbolcularının yoğun itirazları oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR sistemi olmadığı için pozisyonların tekrarları hakemler tarafından izlenemiyor.