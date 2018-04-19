Kupada dev karşılaşma! İşte muhtemel 11'ler

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:30'da başlayacak.



Bu kritik karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılığını ise, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak.



Fenerbahçe, çeyrek finalde Giresunspor'a karşı iki maçta da 2-1'lik skorla sahadan ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.



Beşiktaş ise, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1, deplasmanda ise 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



Fenerbahçe turu geçmesi halinde tarihinde 17. kez Kupa'da finale yükselecek. Geride kalan 16 finalde 6 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman'la kazanmıştı.



Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselecek. Geride kalan 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş, son şampiyonluğunu 2010-11 sezonunda kazanmıştı.



FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ



MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Nabil Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



SAAT: 20:30

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: ATV