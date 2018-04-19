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Kupada dev karşılaşma! İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupasında ilk karşılaşması 2-2 sonuçlanan yarı final rövanşında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:14
Kupada dev karşılaşma! İşte muhtemel 11'ler

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:30'da başlayacak. 

Bu kritik karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılığını ise, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak.

Fenerbahçe, çeyrek finalde Giresunspor'a karşı iki maçta da 2-1'lik skorla sahadan ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş ise, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1, deplasmanda ise 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde tarihinde 17. kez Kupa'da finale yükselecek. Geride kalan 16 finalde 6 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman'la kazanmıştı.

Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselecek. Geride kalan 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş, son şampiyonluğunu 2010-11 sezonunda kazanmıştı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Nabil Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SAAT: 20:30
STAT: Ülker Stadyumu
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: ATV

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:14
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