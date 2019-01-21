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Kupada çeyrek finalistler belli oluyor

- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak- Boluspor ile Galatasaray, ertelenen son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:09
Kupada çeyrek finalistler belli oluyor


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Boluspor ile Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta ertelenen son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın rövanşı 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turundaki maçların programı şöyle:

Yarın:

18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

23 Ocak Çarşamba:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)

24 Ocak Perşembe:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)

29 Ocak Perşembe:

20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:09
  1. Futbol
  2. son 16 turu
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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