Kupada çeyrek final rövanşlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarında yarın, 27 Şubat Çarşamba ve 28 Şubat Perşembe günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarında yarın, 27 Şubat Çarşamba ve 28 Şubat Perşembe günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak Çeyrek Final rövanş karşılaşmalarıyla devam edecek. 0-0’ın rövanşında Ümraniyespor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yarın Trabzonspor ile mücadele edecek. 27 Şubat Çarşamba günü ise iki müsabaka oynanacak. Sahasında Hatayspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray, Antakya Atatürk Stadı’nda tur için sahaya çıkacak. İlk müsabakada 1-0 galip gelen Evkur Yeni Malatyaspor ise Göztepe’ye konuk olacak.
Sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 ile geçen Akhisarspor da 28 Şubat Perşembe günü İstanbul’da yarı final için mücadele edecek.
Bu zorlu maçları yönetecek hakemler de belli oldu. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (Alper Ulusoy)
27 Şubat Çarşamba
14.00 Hatayspor-Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Serkan Çınar)
28 Şubat Perşembe
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Arda Kardeşler)
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