Kupada büyük sürpriz! Erzurumspor elendi
Türkiye Kupası 4. turunda Keçiörengücü, penaltı atışlarına giden maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek tur atladı.30 Ekim 2018 Salı 20:15
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında B.B. Erzurumspor sahasında Başkent ekibi Keçiörengücü’nü ağırladı.
Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında her iki takım da birer gol atarak uzatma devresinden 2-2’lik skorla ayrıldı. Penaltıları 5-4 kazanan Keçiörengücü, üst tura çıkan takım oldu.
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