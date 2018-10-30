Kupada büyük sürpriz! Erzurumspor elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında B.B. Erzurumspor sahasında Başkent ekibi Keçiörengücü’nü ağırladı.



Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında her iki takım da birer gol atarak uzatma devresinden 2-2’lik skorla ayrıldı. Penaltıları 5-4 kazanan Keçiörengücü, üst tura çıkan takım oldu.



