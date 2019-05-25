Kupa töreninde Sinan Gümüş ve Diagne protesto edildi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi.

Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen Galatasaray’ın 22. şampiyonluk kutlamalarında futbolcu, teknik heyet ve yönetim tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi. Son olarak ise Sinan Gümüş ve Diagne’nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı.

Öte yandan Galatasaray’ın kaleci antrenörü Taffarel de mazereti nedeniyle törene katılamadı.

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