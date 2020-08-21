Kundaklama kesmemiş! Yakalanan DAEŞ'li teröristten skandal sözler

DAEŞ'li teröristin alçak saldırı hazırlığının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Polis karakolunu patlatacaktı!

Bombalı eylem hazırlığındayken Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin operasyonu ile enselenen DAEŞ'li terörist M.A, ifadesinde ses getiren bir eylem yapmak istediğini ve hedefinin öncelikli olarak bir polis karakolu olduğunu söyledi.

DAEŞ'ten bomba eğitimi aldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat ile yürütülen soruşturmanın sonucu yakayı ele veren Suriye uyruklu 19 yaşındaki terörist, savcılıkta alınan ifadesinde, terör örgütü DAEŞ'e bundan 4 sene önce katılarak orada bomba eğitimi aldığını söyledi.

"Gözlerim kapalı şekilde bilmediğim bir yere götürüldüm"

Terör örgütünün içinde aldığı eğitim için bilmediği bir yere götürüldüğü söyleyen terörist, araçlarla tahmini 1 güne yakın yol gittiğini belirtti. Sonra çöl gibi geniş bir alana götürüldüğünü, gözlerini açtığını, gittikleri çöl gibi yerde bulunan dağın altında sığınaklar olduğunu, uçakların kendilerini görmemesi için oralarda kaldıklarını ancak neresi olduğunu tam olarak bilmediğini söyledi.

"Uçaklardan saklanmak için çuval tarzı şeyleri kullandık"

Sığınaklardan dışarı çıkınca uçaklardan saklanmak içi çobanların giydiği çuval tarzı şeyleri kullandıklarını belirten terörist, burada yaklaşık 35 kişi silahlı eğitime başladıklarını bildirdi.

Aldıkları eğitimin ardından örgütün kendilerini ikişer üçer kişi olarak ayırdığını ve oluşturulan her sözde birimin başka bölgelere gönderildiğini aktaran M.A, Deyrizor civarında bir havaalanına indirdiklerini söyledi. Ara ara çıkan çatışmalar sonucunda havaalanını alamadıklarını aktaran terörist, burada uçaklar tarafından bombalandıklarını, kafasından ve sırtından ağır yaralandığını ifade etti.

Kundaklama kesmemiş!

Ardından M.A. dayısı ile Türkiye'ye geçiş yapma kararı aldıklarını söyleyerek, iki sene önce kaçak yollarla Türkiye'ye geldiklerini, İnegöl'de 5 iş yerinde kundakladığını, DAEŞ'li teröristlerin gönderdiği video ve resimleri izledikçe talimatlardan etkilendiğini, birçok video izlediğini belirtti. DAEŞ'li terörist, yaptığı kundaklama ve yangın eylemleri ile çok tatmin olmadığını, bunun üzerine intihar bombacısı eylemi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bunun için hazırlık yapmaya başladığını, DAEŞ içindeyken aldığı bomba yapımı eylemleri ve videolardan izlediği kadarıyla bir intihar yeleği yapmaya karar verdiğini, ses getiren bir eylem yapabilmek istediğini fakat öncelikli hedefinin polis karakolu olduğunu aktaran terörist, en fazla 1 ay içerisinde tüm hazırlığını tamamlamayı planladığını ifade etti.

Küstah sözler: Yalnız kurt olduğumu...

Türkiye'de herhangi bir DAEŞ'li teröristle bağlantısı olmadığını iddia eden M.A, "Biz 'yalnız kurtlara' verilen talimatlar 'kimseyi tanımayın' şeklindedir." dedi. Terörist, bu talimatları Telegram'dan ve haberlerden aldıklarını, yakalanmamış olsaydı, kendisinin de yalnız kurt olduğunu ancak eylem yaptıktan sonra anlaşılacağı iddiasında bulundu.

Cezaevini boyladı!

Bursa-İnegöl'de bombalı bir eylem hazırlığındayken emniyetin yaptığı operasyonla enselenen DAEŞ'li terörist M.A, dün "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından cezaevini boylamış, bağlantılı olduğu 5 şahıs da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine postalanmıştı.