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Kundakçı hainler! Güçleri ancak buna yetiyor

Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen başarılı operasyonlar sonucu iyice zayıflayan terör örgütü PKK, yeni terör eylemlerine başladı. Ormanları yakarak doğayı tahrip eden örgüt, Tuzla kimya fabrikası gibi stratejik tesisleri de kundaklayarak toplumu tedirgin etmeyi amaçlıyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:29
Kundakçı hainler! Güçleri ancak buna yetiyor

Mehmetçiğin başarılı operasyonları ile dağlarda, mağaralarda barınamayan ve büyük zayiatlar veren PKK, çareyi şehirlere kaçmada buldu. Katılımların yok denecek kadar az olduğu ve bitme noktasında olan terör örgütü son çırpınış olarak, orman ve fabrika yakarak ismini duyurmaya çalışıyor.

PKK üstlenmişti

İzmir Karabağlar’daki orman yangını ile PKK, aralarında 6 Eylül’de İstanbul Pendik’teki polyester fabrikasında çıkan yangın ile yine aynı gün İstanbul Sultanbeyli’de bulunan 2 bin metrekarelik alanda üretim yapan yatak fabrikası yangınlarını da üstlenmişti. Yangınlarda fabrikalar büyük zarar görmüştü. PKK yine geçtiğimiz günlerde ardı ardına meydana gelen orman yangınlarını da kendilerinin çıkardığını itiraf etmişti. Tuzla’daki Ema Kimya fabrikasında önceki gün çıkan yangını terör örgütü PKK üstlendi. Örgüt, kundaklandığını iddia ettiği fabrikanın askeri kamuflajlar için hammaddeler üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katkıda bulunduğunu savundu.

Yangının çıkış anı

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polise de ulaşan görüntüler üzerine gözaltına alınan kişinin ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. Bu arada İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada "Dün saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı’na ‘Aydos Ormanı’nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kişi’ ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü’zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi. Küçükçekmece’de yangının da PKK’lıların yaktığı olasılığı üzerinde duruluyor.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:29
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. PKK

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