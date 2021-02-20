Kumpasçı teröristler aynı evde kalmış
7 Şubat MİT kumpası soruşturmasını araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianame kalleşliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Sözde MİT İmamı" Murt Karabulut ve kumpasçı Sadrettin Sarıkaya ikilisinin örgüte ait ''GATA Mahrem Yapılanması evlerinde'' eski tarihlerde beraber kaldıklarını kaydetti.
7 Şubat 2012'de Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan Milli istihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan yeni iddianamede ''FETÖ İstanbul Temsilcisi'' Ahmet Hamdi Parlak hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.
İddianameye göre Parlak, 2-3 ve 4 Şubat'ta Asya Termal Otel'de örgütün üst düzey isimleriyle toplantı yaptı. Parlak'ın kaldığı odanın yanındaki odada örgütün "Güneydoğu Bölgesi İmamı" Bekir kod adlı Hüseyin Civan bulundu.
Hakan Atilla davasının hakimini ağırlayan avukat da o oteldeydi
Aynı günlerde otelde Yüksel Karkın Hukuk Bürosu'nun ortağı Murat Karkın da bulunuyordu.
Karkın, ABD'deki Hakan Atilla davasının hakimi Richard Berman'ı 2014 yılında Türkiye'de ağırlayan hukuk bürosuydu.
Aynı tarihlerde otelde bulunan diğer isimler ise şunlardı:
''Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mahrem İmamlarından'' Sunay Elmas
''Polis Memurları Türkiye İmamı'' İsmail kod adlı Kamil Bayram
''Marmara Bölgesi Emniyet Mahrem İmamlarından'' Serkan kod adlı Sebahattin Kaplan ve Onur kod adlı Bekir Kalağası,
''Ankara bölgesi emniyet mahrem imamları'' Yavuz kod adlı Murat Tokay, Necdet Kod adlı Ahmet Kılınçarslan, Hakan kod adlı Musa Metin, Ömer kod adlı Muhammet Bekar ve Serdar kod adlı Ramazan Yılmaz,
Gaziantep-Diyarbakır-Siirt bölgesi emniyet mahrem imamı Bahadır kod adlı Bilal İrice
Örgütün ''Marmara Bölge İmamı'' Arif kod adlı Ali Rıza Tekinkaya
MİT Mahrem yapılanması mensuplarının ifadeleri:
Dosyaya, FETÖ'nün ''MİT mahrem yapılanması''nda rol aldığı belirtilen bazı isimlerin ifadeleri de girdi.
O ifadelerden birinin sahibi Salim Zeybek
7 Şubat soruşturmasının, örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyleyen Zeybek, ''Soruşturmanın amacı MİT Müsteşarı'nın görevden alınmasını ardından kurumun örgüt mensupları tarafından ele geçirilmesini sağlamaktı'' dedi.
Erkan Irmak ise örgütün ''MİT İmamı" Murt Karabulut'la 7 Şubat soruşturması savcısı Sadrettin Sarıkaya'nın irtibatlı olduğunu söyledi.
Irmak, Karabulut ve Sarıkaya ikilisinin örgüte ait ''GATA Mahrem Yapılanması evlerinde'' eski tarihlerde beraber kaldıklarını kaydetti.
Irmak, Karabulut'un bu soruşturmayı Ahmet Hamdi Parlak'la beraber planladığını da ifadesinde belirtti.