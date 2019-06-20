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Kumpas buluşması! Programı birlikte hazırlamışlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği programda 'kumpas' kurulduğu ortaya çıktı. Moderatör İsmail Küçükkaya, yayın öncesinde CHP'nin adayı İmamoğlu ile bir otelde buluşarak programda sorulacak sorulardan haberdar edildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:48
Kumpas buluşması! Programı birlikte hazırlamışlar

Türkiye’deki onlarca dev projeyi hayata geçiren ve İstanbul’la ilgili birçok proje hazırlayan Binali Yıldırım ile ‘İstanbul Seçim Özel 2019’ isimli canlı yayın programına katılan Ekrem İmamoğlu’nun yayın öncesi ‘kumpas’ kurduğu ortaya çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken söz verdiği onlarca vaadin sadece bir kaçını hayata geçiren ve seçimlerde yapılan usulsüzlükten faydalanarak ‘çalıntı’ oy ile başkanlığını ilan eden İmamoğlu, canlı yayın için de benzer bir yolu izledi. İmamoğlu, programdan önce sorulacak sorulardan haberdar olmak için canlı yayının sunucusu İsmail Küçükkaya ile bir araya geldi.

İstek üzerine soru

İstanbul’un göbeğindeki Beyoğlu’nda bir otelde buluşan Ekrem İmamoğlu-İsmail Küçükkaya ikilisi, canlı yayın öncesi bir skandala imza attı. Gizli buluşmanın deşifre olmasının ardından CHP’li İmamoğlu’ndan gelen itiraf gibi açıklama Binali Yıldırım’a kurulan kumpası gözler önüne serdi. İmamoğlu yaptığı son açıklamasında “Sadece 31 Mart seçimlerinin neden iptal edildiğinin konuşulması gerektiği talebimi ilettim” dedi.

Şark kurnazlığı

Tüm Türkiye’nin izlediği programın ilk bölümünde CHP’li İmamoğlu’nun talebine uyan Küçükkaya, CHP adayının sorulmasını istediği soruyla başlayarak bu bölümü sonuna kadar adeta ipotek altına aldı. Programın ilk bölümünde İmamoğlu’na çanak sorular yönelten Küçükkaya’nın bu şekilde İmamoğlu’na artı puan getirmeyi hedeflediği kaydedildi. Öyle ki İmamoğlu, daha soru bitmeden yanında getirdiği grafikleri ekrana göstererek ‘danışıklı dövüşü’ gözler önüne serdi. Ancak programın konsepti ve hangi konuların konuşulacağı günler öncesinde belli olmasına rağmen buna uyulmadı. Binali Yıldırım’a İstanbul için yapılacaklar ile hazırlanan projelerin ele alınacağı söylenirken, CHP adayına ‘prim’ yaptırmak için programda en az konuşulan konuş İstanbul oldu.

Özür dilemeliler

Rezalete tepki gösteren Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Genel Başkan Yardımcısı gazeteci Kenan Kıran, İmamoğlu ile Küçükkaya’nın suçüstü yakalandığını “Hem program akışında yaşananlar hem de ulaştığımız otel görüntüleri ile her ilki ismin bir biriyle çelişen açıklamaları, Binali Bey’e yapılan kumpası ve haksızlığı belgeliyor. İsmail Küçükkaya bu ayıp ile anılacak bir davranışta bulunmuştur. Başta Sayın Binali Yıldırım olmak üzere tüm İstanbullulardan özür dilemek zorundadır” dedi.

İmamoğlu hazırladı

CHP adayının yaptığı açıklama ile Küçükkaya’ya soruları kendisinin verdiğini itiraf ettiğini belirten Kıran “Maalesef Küçükkaya ile İmamoğlu dürüst davranmayarak tüm Türkiye’yi kandırmıştır. İmamoğlu’nun Ordu valimize yönelik hakareti ve art arda yaptığı yalanların ortaya çıkmasıyla dökülen makyajını başka bir sahtekârlıkla düzelmek istediler. İnanıyorum ki bu gayri ahlaki işbirliğini etik sahibi her gazeteci ve siyasetçi eleştirecektir. Halkımız da 23 Haziranda gereken cevabı verecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:48
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem Imamoğlu
  5. ismail küçükkaya

YORUM YAZ

  • istanbulluistanbullu21 dk önce
    bunlara güven olmaz hala miletin yüzüne baka baka suratı kızarmadan yaslan konuşabiliyosa ondan korkacan ama bu millet bu kumpası oyunu bu güne kadar nasl bozduysa istanbullular 23 haziranda binali beyi getirerek bozacaktır evalallah abd pkk kandil fetö neden chp nin imamı ekremi destekler kendisi bilmem derneden bunların hayatı yalan binali beye aklınca kumpas kurdular arkadaşlar çok akıllı ya bu millet cahil akılsız az kaldı bu millet size 23 haziranda öyle bir kumpas kuracakki chp nin imamı ekremmilletin yüzüne bakarak yalan konuşurken yüzü dahi kızarmıyan ekremin yüzünü bu millet 23 haziranda kızarttıracak merak etmeyin geçin dalganızı az kaldı
  • AliAli22 dk önce
    Sadece sorulari çalma işi değil birlikte taktik planlama yapmışlar.45 dakika napilir oncesinde de danışmanlari ile görüşüyor
  • Ahmet çelebiAhmet çelebi31 dk önce
    Birde uzerine basa basa it dedinizmi diye soruyor. Sorulacagini bildigi icin kendileri kontrollü bir sekilde akıllarınca bu süpheyi kaldıracaklardıki videosu cıkti daha sonra zaten
  • ihsanihsan32 dk önce
    yahudi uşağı ile rum uşağı el ele vermişler kumpas kurmuşlar bu belli idi zaten hata binal,ide ak partide kabul etmiyeceklerdi
  • Sami ışıkSami ışık33 dk önce
    Binali Yıldırım dan başkan olmaz o zaman hem kumpasa geldi. Hem Küçükkaya ya teşekkür etti. Bize saf biri değil bu kumpasa rakibini düşüren cabbar İmamoğlu lazım

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