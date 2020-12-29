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Aktüel Kumluca'da sağanak ve rüzgar etkili oldu
Aktüel

Kumluca'da sağanak ve rüzgar etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:13:58 -
Kumluca'da sağanak ve rüzgar etkili oldu

ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve rüzgar, vatandaşlara ait bazı ev ve seralarda zarara yol açtı.

Yağış ve rüzgar nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'nde bazı seralar çökerken, bazılarının da plastik örtüleri yırtıldı. Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkinde ise yağmur suyu tahliye kanallarının tıkanması sonucu bazı sera ve evleri su bastı.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu, AA muhabirine, akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte çıkan fırtınanın hortuma dönüştüğünü ifade ederek mahallede bazı seraları yıkıldığını bazılarının da plastik örtülerinin zarar gördüğünü söyledi.

Havanın karanlık olması nedeniyle ne kadar alanda zarar olduğunu henüz bilinmediğini belirten Durakoğlu, "Çiftçilerimiz perişan. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Sarıcasu Mahalle Muhtarı Levent Solumaz da aniden bastıran sağanak sırasında yağmur suyu tahliye kanallarının tıkanması nedeniyle mahallede bir çok ev ve serayı su bastığını dile getirdi.



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