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Kumluca güz dönemi domates dikimi başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, seralarda güz dönemi domates dikimi başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:39
Kumluca güz dönemi domates dikimi başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, seralarda güz dönemi domates dikimi başladı. 30 bin dekar üzerinde yapılan ekimlerden yaklaşık 600 bin ton domates üretimi bekleniyor.


Türkiye’de turfanda yaş sebzenin büyük bir oranını karşılayan Antalya’nın Kumluca ilçesinde seralarda güz dönemi domates dikimine başlandı. Kumluca’daki 14 ayrı fide tesisinde yetiştirilen fideler, daha önceki günlerde fidan siparişi veren üreticilere dağıtıldı. Fide tesislerinden fidelerini alan üreticiler, günün son saatlerinde saat 17.00’den sonra havaların serinlemesi ile birlikte seralara dikiliyor. Seralarda güz dönemi fide dikim işleri Eylül ayının sonralarına kadar devam edecek.


Güz dönemi ekimi yapılan domateslerin hasatı ise 15 Kasım’da yapılmaya başlayacak. Bu dönemde yapılan hasat, Şubat ayının sonlarına kadar Türkiye’nin domates ihtiyacını karşılayacak. Serada dikim yapan domates üreticisi Önder Akıncı, bugün itibariyle başladıkları domates ekiminin hasatını 75 - 80 gün sonra yapacaklarını söyledi.


Önder Akıncı , “Şu anda güzlük domateslerimizi dikiyoruz. Takriben 70 – 75 günde hasada başlarız. Ocak 15 gibi söker yerine de kavunlarımızı dikeriz. Çiftçiler olarak tek derdimiz ürünlerimizin hak ettiği değerde satılmasıdır. Malum bizde yıl boyu çalışıyoruz. Kazancımızın ve alın terimizin karşılığını alabilmemiz” dedi.


Seralarda domates dikimi yapan Üreticileri ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçede güz dönemi domates dikiminin başladığını belirtti. Başkan Kökce, "Seracılığın Başkenti Kumluca’da Domates dikimlerimiz başladı. 15 gün içinde güz dönemi dikimlerimiz biter, ortalama 75 - 80 gün içinde Kasım, Aralık aylarında hasada başlarız. Bir buçuk ay içinde de sezonluk domateslerimizi dikmeye başlayacağız. Fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Kumluca’da ortalama 52 Bin dekar kapalı sera alanımız var. Yaklaşık 30 bin dekarında domates üretiliyor. Güzlük, baharlık ve sezonluk şeklinde domates üretiliyor. Şimdi diktiğimiz domatesler Şubat ayında bitecek. Tekrar baharlık dikimlerimiz başlayacak. Bu güz dikinin sona ermesiyle Mart ayında yeniden domates dikiyoruz. O da baharlık olarak geçiyor. Bu tarihten Haziran ayının sonuna kadar aralıksız üretim devam edecek. Kumluca’da ortalama 52 bin dekar kapalı sera alanının 30 bininde domates üretiliyor. Geri kalan 22 Bin dekar alanda da salatalık, patlıcan, kabak ve biber çeşitleri üretiliyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:39
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