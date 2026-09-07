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Yerel Kümeste uyuşturucu satarken yakalanmıştı! O sanığın cezası belli oldu
Yerel

Kümeste uyuşturucu satarken yakalanmıştı! O sanığın cezası belli oldu

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Kümeste uyuşturucu satarken yakalanmıştı! O sanığın cezası belli oldu

Adana'da bahçesindeki kümese gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, tutuklu yargılandığı davada yaptığı savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti sanığı 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Z.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 6 Nisan 2025'te sanığın Osmangazi Mahallesi'ndeki müstakil evine operasyon düzenlediğini belirtti.

Z.A'nın, ikametin bahçesindeki kümese gizlediği 17,53 gram sentetik uyuşturucu ve 8 kök Hint kenevirini gece saatlerinde yanına gelen kişiye satarken yakalandığını anlatan savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 12 yıl 11 ay hapse çarptırdığı Z.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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