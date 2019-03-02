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Küme mücadelesini Fenerbahçe kazandı!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 21:54
Küme mücadelesini Fenerbahçe kazandı!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

Rizespor, 4. dakikada Melnjak'ın attığı golle 1-0 geriye düştü. 22. dakikada Serdar Aziz'in golü skoru eşitledi. 40. dakikada Roberto Soldado'nun golüyle Sarı lacivertliler öne geçti. Rizespor, 55. dakikada Dario Melnjak ile skoru eşitledi. Fenerbahçe, 84. dakikada Victor Moses'ın penaltıdan attığı golle galibiyete ulaştı.

Rizespor'da Mykola Moroziuk, 20 ve 42. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 28'e yükseltti. Rizespor ise 28 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, 9 Mart Cumartesi 19.00'da Başakşehir'in konuğu olacak. Rizespor ise 10 Mart Pazar saat 16.00'da Kayserispor'u ağırlayacak.

- 2000. maçında güldü

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde çıktığı 2000. maçından mutlu ayrıldı.

Ligdeki 61 sezonun tamamında yer alan Fenerbahçe, 2000. maçında 1132. galibiyetini elde etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe:Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Moses (Dk. 90 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 58 Ayew), Valbuena (Dk. 68 Mehmet Ekici), Soldado

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike (Dk. 85 Musa Çağıran), Umar (Dk. 73 Segovia), Boldrin, Nakoulma (Dk. 46 Saadane), Vedat Muriç

Goller: Dk. 4 ve 55 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 22 Serdar Aziz, Dk. 40 Soldado, Dk. 84 Moses (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 42 Moroziuk (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Ayew, Dk. 67 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 80 Abdullah Durak ve Saadane (Çaykur Rizespor)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:54
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