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Küme düşürülen Gaziantepspor'a bir şok daha!

Gaziantep Valiliği, 2. Lig'den düşürülen Gaziantepspor hakkında, geçmiş tüm hesap ve dosyaların incelemeye alındığını duyurdu.

19 Şubat 2019 Salı 18:28
Küme düşürülen Gaziantepspor'a bir şok daha!

Vali Davut Gül'ün talimatlarıyla Gaziantep Valiliği bünyesinde kurulan soruşturma ekibi ile Gaziantepspor'un geçmiş tüm hesap ve dosyaları incelenmeye alındı.
Gaziantepspor Kulübü, Vali Davut Gül'ün talimatlarıyla Gaziantep Valiliği bünyesinde kurulan soruşturma ekibi ile kulübün geçmiş tüm hesap ve dosyaları incelenmeye alındığını açıkladı.

İnceleme başlatıldı

Kulüpten yapılan, "Kulübümüz için inceleme başlatılmıştır" başlıklı açıklama şöyle;

"Yarım asırlık tarihi ve marka değeri ile Türk Futbolunda önemli bir yere sahip olan Gaziantepspor Kulübü, geçmiş yönetimlerin içini boşaltarak ağır bir borç yüküne sokması nedeni ile her gün gelen haciz kâğıtları ve en önemlisi FIFA dosyalarından gelen cezalar nedeni ile sportif açıdan yürütülemez hale gelmiştir.

Gaziantepspor'umuz tarihin tozlu sayfalarında yerini almaması ve Gaziantepspor'u düştüğü bu duruma sokanlardan hesap sormak adına mücadelemizi sürdürerek, gerekli tüm girişimleri yapmış ve bugün itibari ile önemli bir adım daha atmış bulunmaktayız. Sayın Valimiz Davut Gül'ün talimatları ile Gaziantep Valiliği bünyesinde kurulan soruşturma ekibi ile Gaziantepspor'umuzun geçmiş tüm hesap ve dosyaları incelenmeye alınmıştır. Kulübümüz soruşturma kuruluna gerekli tüm evrakları arşivlerden çıkartıp teslim etmiş ve incelemenin her safhasını titizlikle takip edilecektir.

Gaziantepspor Kulübü'nü içinde bulunduğu bu duruma sokanlardan sonuna kadar hesap sorulacak ve adli tüm girişimler yapılacaktır."

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:28
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