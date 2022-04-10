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Spor Küme düşen takımlar hangileri 2022? Küme düşen takımlar belli oldu mu?
Spor

Küme düşen takımlar hangileri 2022? Küme düşen takımlar belli oldu mu?

1. Lig'e veda eden takımlar belli olmaya başladı. Büyük çekişmelerle geçmeye devam eden 1. Lig’de hangi takımın küme düşeceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu. 1. Lig'de bitime 7 hafta kala küme düşen ilk takım belli oldu. Peki bir alt kümeye düşen takım hangisi oldu? TFF 1. Lig'de küme düşen takımların hangileri?

Yeniakit Publisher
2022-04-10 08:23:00 - 2022-04-10 08:24:38
Küme düşen takımlar hangileri 2022? Küme düşen takımlar belli oldu mu?

TFF 1. Lig'de 31. hafta heyacanı yaşanırken küme düşecek takımlar da netleşmeye başlıyor. 31. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan konuk ekip Balıkesirspor, 10. dakikada Halil Çolak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Balıkesirspor küme düştü mü?

Golden sonra beraberlik için yüklenen Adanaspor, aradığı golü 34. dakikada Fıratcan Üzüm ile buldu ve skora dengeyi getirdi: 1-1. Ev sahibi ekip, Amadou Ciss'in 39 ve 53'üncü dakikada attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Mücadele bu skorla tamamlanınca Balıkesirspor'un küme düşmesi kesinleşti. Bu galibiyet ile puanını 41 yapan Adanaspor, TFF 1. Lig'de 8. sıraya yükseldi. Balıkesirspor ise ligin dibinde bulunurken, toparlanamadı. 29 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 24 mağlubiyet alan ekip, 11 puan ile ligin son sırasında yer aldı.

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