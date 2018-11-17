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Kumaşıyla dünyayı fethedecek

Bursa’nın eşsiz kumaşları, Bursalı tasarımcılar Atıl Kutoğlu, Selma Çilek ve Dice Kayek markasının öncüsü Ayşe-Ece Ege’nin tasarımlarıyla dünya vitrinine çıkmaya başladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:55
Kumaşıyla dünyayı fethedecek

Ekonomi Servisi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) üyelerinin dünyaya mal olmuş kumaşları, dünya modasına yön veren Bursalı tasarımcıların emeğiyle hayat buldu.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Turkish Fashion Fabrics Multimedia Show ile dünya vitrininde yerini alan kumaşlar önemli bir katma değer olarak görülüyor. “Bursa’mızı, üretim potansiyelimizi ve tasarım gücümüzü herkese göstermek istiyoruz” diyen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, dokuma tekniği, malzeme özellikleri ve zengin desenleri ile tekstilin başkenti olan Bursa’nın kumaşlarının Bursalı tasarımcılar Atıl Kutoğlu, Selma Çilek ve Dice Kayek markasının öncüsü Ayşe-Ece Ege’nin tasarımlarıyla dünya vitrinine çıkmaya başladığını kaydetti. Engin, Bursa’dan tekstil ve konfeksiyon alanında 160’dan fazla ülkeye yılda 2 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, “Bursa’nın, tekstil ihracatında kilogram değeri 9.8 dolara, konfeksiyonda ise 20 dolara ulaştı. En az bir o kadar da yurtiçine ticaret hacmi olan tekstil ve hazır giyim sektörümüz için yeni nesil pazarlama konsepti olan ‘içerikle pazarlama’ projesinin başlangıcını, Turkish Fashion Fabrics Show ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

Engin, sektörün üretim kalitesi ve gücünün yanı sıra tasarım yeteneğinin artık öne çıkarıldığını söyledi. Turkish Fashion Fabrics Multimedia Show’un sadece bir tanıtım filmi projesi olmadığını vurgulayan Engin, “Yapılanlar aynı zamanda bir imaj çalışmasıdır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 09:55
  1. Bursa
  2. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)
  3. Turkish Fashion Fabrics Multimedia Show
  4. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin
  5. Atıl Kutoğlu
  6. Selma Çilek
  7. Dice Kayek
  8. Ayşe-Ece Ege

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