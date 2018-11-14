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Kumaş boyası lekesi nasıl çıkar?

Kumaş boyası nasıl çıkar? Hangi yollarla kumaş lekelerinden kurtulunur?

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:32
Kumaş boyası lekesi nasıl çıkar?

Kumaş boyası lekelerini çıkartmak için kumaşın özellikleri, beyaz mı yoksa renkli mi olduğu önemlidir. Bu detaylara dikkat edilerek sağlıklı şekilde leke çıkarma işlemi yapılır.

BEYAZ KUMAŞ

Renkli kumaştan akrilik, sprey, pastel, plastik ve diğer boya lekelerini çıkartmak kolay gibi gözükse de beyaz kumaştan çıkartmakta oldukça kolaydır. Boya lekesi kumaştan nasıl çıkar kapsamından kullanılacak olan 2 uygulama bulunur.

ÇAMAŞIR SUYU

Çamaşır suyu akrilik, sprey, pastel, plastik ve diğer boya lekesi çıkartma konusunda oldukça etkili bir maddedir. Boya lekesi çıkartma konusunda çamaşır suyu kullanılacaksa kumaşın bu ürüne uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Kumaş leğen içinde hazırlanan su ve çamaşır sulu karışıma bastırılır ve bu şekilde belli bir süre bekletilir. Ardından çamaşır makinesinde uygun olan programda yıkanır.

SIVI DETERJAN

Kumaş boyası lekesi nasıl çıkar kapsamında bir leğenin içine sıcak su koyulur. Sıcak suyun içine sıvı çamaşır deterjanı eklenir ve karıştırılır. Kumaş boyası lekesi olan kıyafet en az 3 saat boyunca bu karışımın içinde bekletilir ve ardından çamaşır makinesinde uygun olan programda yıkanır.

RENKLİ KUMAŞ

SIVI DETERJAN

Boya lekesi nasıl çıkar kapsamında beyazlarda olduğu gibi renkli kumaşlarda da sıvı çamaşır deterjanı uygulaması yapılır. Leğen içinde hazırlanan karışımda kıyafet ya da kumaş yaklaşık olarak 3 saat boyunca bekletilir. Bekletmenin ardından suyun altında ovalanır. Bu ovalama esnasında kabaran fazla boyalar akar. Ardından çamaşır makinesinde uygun olan programda yıkanır. Yıkanan kıyafetin doğal yöntemler ile kurutulması gerekmektedir. Kurutucu bu aşmada kesinlikle kullanılmaz. Leke hafif düzeyde kaldıysa ve kurutucu kullanılırsa leke kumaşa sabitlenir ve bir daha çıkmaz. Bundan dolayı doğal yollar ile kurutulmalıdır.

AMONYAK VE SİRKE

Boyalı olan kumaşı su dolu bir leğenin içine bastırın. Başka bir kabın içinde 1 avuç tuz, 1 su bardağı sirke ve 1 su bardağı amonyağı karıştırın. Bastırılmış olan kıyafeti leğenden çıkartın ve iyice sıkın. Ardından hazırlanan karışımın içine süngeri bandırın. Bu sünger yardımı ile lekeli olan alana lekeleme işlemi yapın. Uygulamayı leke tamamen yok oluncaya kadar yapın. Sonra kumaşı durulayın ve kuruması için asın.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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