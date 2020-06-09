  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kumarhaneye çevrilmiş eve jandarma baskın düzenledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir eve kumar oynandığı için jandarma ekiplerince baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:38:17 -
Kumarhaneye çevrilmiş eve jandarma baskın düzenledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir eve kumar oynandığı için jandarma ekiplerince baskın düzenledi.


Çaycuma’ya bağlı Perşembe beldesi merkez mahallesinde yaşayan A.A. (32) isimli şahısın evinde kumar oynattığı ihbarını alan Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Çaycuma Cumhuriyet Savcılığından alınan arama emri ile eve baskın yapan ekipler, evin bir odasında yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kahvehaneye çevrildiği tespit edilirken, evde; B.K. (32), F.A.(32), E.K.(43), E.E. (34), D.K.(33), S.S. (39), Y.E. (30), R.K. (56), O.T. (24), T.G. (33), T.A. (34), S.B. (45), S.E. (47), R.G. (47), A.S. (33), C.D. (40), Ö.D. (39), İ.Ö. (32), O.A. (30) 19 kişinin olduğu tespit edildi. Yapılan aramada kumar oynamaya yarayan 18 adet deste halinde iskambil kağıdı, 2 adet adisyon kağıdı ele geçirildi.


Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmayıp ve kumar oynandığı için ev sahibi ile birlikte 20 kişiye ayrı ayrı idari işlem yapıldı. Ev sahibi A.A.’ya hakkında, kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı