Kumarda dakikalar içinde serveti çöpe atan Neymar'ın tavırları tepki topladı!

Fransız devi PSG’de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar’ın, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında maçlara çıkamayacağı açıklandı.

Gayrimeşru hayat, alkol, kumar gibi içi boş yaşam tarzıyla sık sık dünya basınında gündem olan Neymar’ın boş zamanlarını ise çoğunlukla bilgisayar oyunları ile geçirdiği biliniyor. Özellikle ayak bileğindeki sakatlığının ardından internet üzerinden kumar oyunlarına daha fazla merak salan Neymar’in son çektiği canlı yayın videosu çok konuşuldu.

Serveti çöpe attı kahkahalarla güldü

Ayda 3,5 milyon Euro’dan fazla maaş alan Brezilyalı futbolcu, online kumarda dakikalar içerisinde 1 milyon Euro’sunu kaybetti. Bir serveti çöpe atan Neymar, parasını kaybettikten sonra şekilden şekle girdi. Dünyada açlık ve sefalet had safhadayken Neymar kumar zevki uğruna kaybettiği paralara önce ağlıyormuş gibi yapıp ardından kahkahalarla güldü.

Neymar'ın kumarda kaybettiği paraya karşı umursamaz tavırları sosyal medyada tepki çekerken, olay dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.



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