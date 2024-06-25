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Dünya Kumarda büyük para kazanan adamın ibretlik sonu
Dünya

Kumarda büyük para kazanan adamın ibretlik sonu

Yeniakit Publisher
2024-06-25 15:53:00 -
Kumarda büyük para kazanan adamın ibretlik sonu

Singapur’da kumardan yaklaşık 350 bin dolar para kazanan adam heyecanlandı ve kalp krizi geçirdi. Yere yığılan adam oracıkta hayatını kaybetti.

Singapur'da yaşanan bir olay, kumar bağımlılığının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkede bir şahıs, kumarhanede 4 milyon Singapur doları (370 bin dolar) kazandı. Ancak adam, yaşadığı heyecan sonucu kalp krizi geçirdi.

Adama yapılan müdahaleler yetersiz kaldı. Heyecanına yenik düşen adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan görgü tanıkları, adamın kazancın büyüklüğünü fark ettiğinde gözle görülür bir şekilde kendinden geçtiğini bildirdi.

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