Kumar yaşı 14'e kadar düştü! İnternet sitelerinde büyük tuzak

İnternet üzerinden oynana kumar özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Özellikle internet reklamları yoluyla yayılan kumar sitelerini günde binlerce kişi ziyaret ediyor.

İlk girenlere para veren siteler, kullanıcılar oynamaya devam ettikçe kaybettirmeye programlanmış algoritmalar kullanıyor. Bu durum çok sayıda kişinin paralarını kaybetmesine neden oluyor. Bazı vatandaşlar kumar yüzünden büyük borçlara girdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yapılan bir araştırma kumar belasının geldiği vahim durumu gözler önüne serdi. Buna göre, kumar oynama yaşı 13-14’e kadar düştü.

Araştırmalar her 10 gençten 8’inin kumar oynadığını ya da kumar oynayan bir yakını olduğunu ortaya çıkardı.

Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan, gençler arasında kumarın hızla yayılma sebebinin çabucak para kazanma hırsı olduğunu söyledi. Aslan şunları söyledi:

“Ayrıca, herhangi bir bekleme süresi olmadan hızlı bir şekilde sonuç alınabilir olması, zaman ve mekân fark etmeden tek bir tıkla siteye ulaşılabilir olması, nakit para vermek yerine kredi kartı kullanılarak kayıpların daha hızlı bir şekilde telafi edilebiliyor olması da bunu kolaylaştırıyor. Bu gibi sebepler bağımlılığa yatkın bireyleri çevrim içi kumar bağımlılığına iterken kişi, anlamadan ve çok kısa bir süre içerisinde kendisini çevrim içi kumar bağımlılığı içerisinde bulabiliyor.”

Hukukçu Hadi Dündar, kumar sitelerinin kişileri nasıl ağına düşürdüğünü anlattı. Sitelerin ilk girenlere para kazandırdığını belirten Dündar, sonrasında devamlı kaybettiren bir algoritma olduğunu söyledi. Dündar, “Bir nevi insanların parasını algoritmalar yöntemi ile alıyorlar. Yeni tip hırsızlık ya da dolandırıcılık denilebilir. Hiçbir masum yönü bulunmuyor. Dolayısıyla mümkün mertebe cezalar yükseltilmeli. Oynayanlarla ilgili de bir ceza öngörülürse o zaman daha caydırıcı olacaktır” dedi.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in; bir “online gazino”da oynadığı kumarı canlı yayınlaması ve kumar şirketinin reklamını yapması büyük tepki çekti. Kumar bağımlılığıyla bilinen eski futbolcu Sergen Yalçın, şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç da gençlere kötü örnek oluşturuyor.