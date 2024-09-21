Kumar siteleri terör estiriyor! Tehdit ve saldırılar gerçekleştiriyorlar

Tehdit, dükkanlara baskın, hatta kurşunlama... Kumar sitesi çetelerinin hedefinde yasal bayiler var. İstanbul'da emniyet güçlerinin operasyon yaptıkları çeteler, çevredeki yasal bahis bayilerine giderek, "Bizi siz ihbar ettiniz" diyerek tehdit ediyor. Yasal bir bayi sahibi, "Yerlerini, yapılan operasyonları, müşterilerin bize bahsettiklerini, bizim emniyet yetkililerine haber verdiğimizi düşünüyorlar. Genelde o yüzden ilk hedefleri biz oluyoruz. Her dakika, her yeri kurşunlayabiliyorlar. Böyle risklerimiz var. 'Kardeş bizi şikayet etmişsin. Bu şekilde devam ederse sonu farklı olur. Bir daha bir şey olursa sizden biliriz. Çünkü sen varsın burada' gibi. Öyle bir şey yapmadık ama kimseye de bir şey diyemiyoruz. Bir kişi değiller bunlar, o yüzden biz de susmayı tercih ediyoruz" dedi.

Kumar sitesi çeteleri, Türkiye'de en çok gençleri ve çocukları hedef alıyor. Devlet onaylı bayilerin işletmecileri mağdur. Yasal bayi sahibi, "Bir arkadaşımızın dükkanda kurşunlandı. İki defa kurşunlandı, birinde ölümden döndü. Resmi bir iletişime de geçemiyoruz. Polisler birini alsalar biliyoruz ki arkadaşları gelip bir şekilde intikamını alacaklar" diye konuştu.

Kumar siteleri nedeniyle her yıl Türkiye'den yurt dışına çıkan para miktarı 10 milyar dolara ulaştı. Bu oran Türkiye'nin cari açığının yüzde 25'ini oluşturuyor. Yasal bayi sahibi, "Devlete veremeyeceğim hiçbir açıklama yok hesabıma gelen parayla ilgili. Güvende değiliz. Çok büyük bir para dönüyor çünkü bu işin içinde. Milyarlarca lira kara para dönüyor. Yasadışı bahsin önüne geçilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

CNN TURK