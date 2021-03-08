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Yerel Kumar oynayan kişilere ceza yağdı
Yerel

Kumar oynayan kişilere ceza yağdı

Osmaniye'de bir evde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye toplam 52 bin 116 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 17:16:00 -
Kumar oynayan kişilere ceza yağdı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45009 Sokak'taki bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Eve yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 7 şüpheliye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 52 bin 116 lira para cezası verildi.

Şüphelilerin, operasyon anında pencereden sokağa attığı oyun kağıtları, polis kamerasına yansıdı.

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