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Aktüel Kum adacıkları oluşan Meriç Nehrinde balık avı
Aktüel

Kum adacıkları oluşan Meriç Nehrinde balık avı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:29:59 -
Kum adacıkları oluşan Meriç Nehrinde balık avı

EDİRNE (AA) - Edirne'de amatör balıkçılar debisinin düşmesi nedeniyle Meriç Nehri'nde oluşan kum adacıklarında balık avlıyor.

Beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de uzun süredir doyurucu yağışların olmaması nedeniyle Meriç Nehri'nin bazı kısımlarında büyük kum adacıkları oluştu.

Nehrin ortasında kalan ve üzerinde bitkilerin yetiştiği adacıklar, balıkçılara da kolaylık sağladı.

Nato Köprüsü mevkisinde oluşan büyük kum adacıklarına nehirden dize kadar gelen sudan geçerek çıkan balıkçılar, kısa zamanda olta ve davul diye bilinen ağla balık yakalıyor.

Amatör balıkçılardan Şahin Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada kum adacıklarının balıkçıların işini kolaylaştırdığını söyledi.

Nehirde genellikle oltayla avlandığını belirten Dinç, "Kum adacıklarının üzerinde daha rahat avlanabiliyoruz. Geceleri yemleme yapıyorum, sabah erken saatlerde gelip balığı oltayla yakalıyorum. Yakaladığım balık 6 kiloluk yayın balığı. Kilosu 50 liradan satılıyor, biz ailecek tüketiyoruz." diye konuştu.


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