Kulüpler, futbolcular ve menajerler PFDK'ye sevk edildi





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 23 kulüp, 15 futbolcu ve 23 menajeri, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da aralarında yer aldığı Spor Toto Süper Lig'den 14 ve diğer liglerden 9 olmak üzere toplam 23 kulübün talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle, futbol menajerleri ile çalışma talimatının çeşitli maddeleri uyarınca PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, TFF'ye tescilli 23 menajerin talimatları aykırı hareketleri nedeniyle, futbol menajerleri ile çalışma talimatının çeşitli maddeleri uyarınca PFDK'ye sevkine karar verildiği ifade edildi.

Hukuk Müşavirliği, çeşitli liglerde forma giyen 15 futbolcunun da aynı sebepten dolayı PFDK'ye sevk edildiğini belirtti.

PFDK'ye sevk edilen kulüpler, futbolcular ve menajerler şunlar:

Kulüpler:

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Akhisarspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor Baltok, Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Kahramanmaraşspor, Sakaryaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor.

Futbolcular:

Alihan Kubalas, Berat Tosun, Burak Ceylan, Cumali Bişi, Cüneyt Köz, Deniz Ataç, Doğuş Altın, Erhan Karayer, Idrissa Diarra, Kamil Ahmet Çörekçi, Mahmut Boz, Mert Sarı, Moussa Bagayoko, Okan Kocuk, Sercan Çobanoğlu.

Menajerler:

Batur Altıparmak, Burak Denizli, Burak Puhaloğlu, Cenk Melih Yazıcı, Emin Örnek, Erdinç Şehit, Ersin Güreler, Güde Fazıl Özdemir, Haluk Canatar, Hamdi Can Çol, Mazlum Ali Bilecan, Mustafa Demir, Mustafa Erdem Karagöl, Mustafa Ulaş Ortakaya, Necdet Ergezen, Ogün Erdem, Orhan Kırkpınar, Orhun Poularizadeh, Öner Karalar, Sezer Bravo, Tan Kesler, Uğur Avadan, Yalçın Sarıca.



