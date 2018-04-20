Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek cevap geldi!

Dün akşam Kadıköy'de oynanan ve Türk futbol tarihine kara gece olarak geçen derbiyle ilgili açıklama yapan Kulüpler Birliği'ne Fenerbahçe cephesinden cevap geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 15:09
Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek cevap geldi!

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece yaşanan olaylarla ilgili Kulüpler Birliği’nin yayınlamış olduğu açıklamayı büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntü ile takip etmekteyiz.

3 Temmuz 2011 sabahında olduğu gibi, olaylara bakış açıları yalnızca ‘görmek istedikleriyle’ sınırlı olanların, yaşanan bu elim olay karşısında bir açıklama yapmadan önce konunun her yönü ile ve derinlenmesine incelenmesi gerektiğini ne yazık ki öğrenemedikleri görülmektedir.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; 3 Temmuz 2011 döneminde Türk futbolunu derinlemesine zedeleyen malum kumpas sürecine ilk başta inanıp daha sonra yanıldıklarını açıklayan ancak özür dileme erdemine bile sahip olmayan bu kitlenin, dün gece yaşanan olaylarla ilgili tutumu da er ya da geç yine aynı ‘yanılma duygusu’ içerisinde olacaktır.

Evimizde gerçekleşen ve altını çizerek tekrar söylemek istediğimiz; en ince detaylarına kadar derinlemesine incelenmesi gereken bu sürecin en büyük mağduru olduğumuzu belirterek; yaşanan olayların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
FENERBAHÇESPOR KULÜBÜ" denildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:09
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BBP destekleyeceği adayı açıkladı!
    1. BBP destekleyeceği adayı açıkladı!
    2. Başbakan, olaylı derbiyi değerlendirdi!
    3. Ünlü Yahudi oyuncu İsrail’i şoke etti!
    4. Bakan Arslan, dev projenin müjdesini..
    5. Erdoğan'dan derbi açıklaması: Kumpas var
    6. Üçüncü Havalimanı İngilizlerin..
    7. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
    8. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
    9. Erdoğan: Manifestomuzu İstanbul..
    10. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    11. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    12. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    13. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    14. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    15. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    16. TBMM'de erken seçim startı verildi
    17. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    18. Kazdağları'nda yangın
    19. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    20. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu