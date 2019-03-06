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Kulüpler Birliği ve La Liga arasında iş birliği çalıştayı yapıldı

İspanya La Liga ile Türkiye Kulüpler Birliği arasında Madrid’de iş birliği çalıştayı yapıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:53
Kulüpler Birliği ve La Liga arasında iş birliği çalıştayı yapıldı

İspanya La Liga ile Türkiye Kulüpler Birliği arasında Madrid’de iş birliği çalıştayı yapıldı. La Liga Başkanı Javier Tebas, “Bu organizasyonun La Liga ile Kulüpler Birliği arasında ileride gerçekleştirilecek yeni iş birlikleri için güzel bir başlangıç olmasını umuyoruz” dedi.


İspanya’nın başkenti Madrid’te, La Liga ile Türkiye Kulüpler Birliği arasındaki iş birliği kapsamında çalıştay düzenlendi. La Liga yöneticileri, Madrid’te bulunan genel merkezinde Türkiye futbol kulüpleri başkanları ve yöneticilerine yönelik çalıştayda, Spor Toto Süper Lig temsilcilerini ağırladı. İki lig arasında imzalanmış anlaşma çerçevesinde yapılan çalıştayda, pazarlama, altyapı gelişimi ve kulüp/organizasyon yapısı tartışıldı. Çalıştaya, LaLiga’nın yanı sıra günümüzün tempolu futbol dünyasına İspanyol kulüplerinin bakış açısını anlatmak amacıyla Real Valladolid CF ve FC Barcelona da katıldı.



Javier Tebas: “Türkiye Kulüpler Birliği ile çalışmak bizim için zevk”


La Liga Başkanı Javier Tebas, Türkiye Kulüpler Birliği ile çalışmanın kendileri adına mutluluk verici olduğunu belirterek, “Türkiye, özellikle futboldan en yüksek düzeyde keyif alan bir ülke olarak, La Liga için çok önemli bir iş ortağıdır. Bu çalıştayı düzenlemek ve global olarak futbol standartlarını geliştirmek amacıyla Türkiye Kulüpler Birliği ile birlikte çalışmak bizim için büyük bir zevktir. Bu organizasyonun La Liga ile Kulüpler Birliği arasında ileride gerçekleştirilecek yeni işbirlikleri için güzel bir başlangıç olmasını umuyoruz” dedi.



Fikret Orman: “Güzel iş birliklerine imza atacağız”


Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı ve aynı zaman Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, La Liga ile güzel işler yapacaklarını belirterek, “La Liga, İspanya Ligi’nin tüm dünyada pazarlanması, izlenmesi ve marka bilinirliğini en iyi yapan organizasyonlardan biri. Biz de Süper Ligi’mizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz. Bu toplantılarımızın devamı gelecek ve önümüzdeki dönem birlikte güzel iş birliklerine imza atacağız” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:53
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