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Kulüpler Birliği, 17 kulübün görüş birliğiyle hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yla ilgili MHK kararının geri alınmasını beklediğini bildirdi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:18
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:18
MHK
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