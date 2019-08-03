Kulüp maskotu keçi emekli oluyor Bundesliga ekiplerinden Köln'ün kulüp maskotu keçi "Hennes VIII" emekli oluyor. İlerleyen yaşının neden olduğu kireçlenme nedeniyle emekli edilecek olan keçinin yerine geçecek olan hayvan da belirlendi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de bir dönem sona eriyor. Kulübün maskotu Hennes VIII, Bundesliga'da Köln'ün yapacağı açılış maçıyla emekliye ayrılıyor. Kireçlenme nedeniyle ayrılıyor 12 yaşındaki keçinin emekliye ayrılma nedeninin yaşa bağlı kireçlenme problemleri olduğu aktarıldı. Ağustos 2018'den bu yana maskot olarak Köln ile özdeşleşen Hennes VIII, Köln Hayvanat Bahçesi'nde emeklilik hayatını yaşayacak. "Acı çekmesini istemeyiz" Kulüp yetkilisi Alexander Wehrle yaptığı açıklamada, "Stadyumda acı çekmesini istemeyiz ki sezon başlangıcıyla birlikte Hennes VIII'in emekli olmasının tam vaktidir" dedi. Hennes VIII, Köln Hayvanat Bahçesi'nde emekliliğin tadını çıkaracakken yerine gelecek isim de belli oldu. Şubat 2018 doğumlu Köln Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan bir keçi, IX Hennes olarak kulübün maskotu konumunda yer alacak. Kendisinin 1950'de hediye edilen ilk Hennes'e benzediği söyleniyor.

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