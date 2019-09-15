0553 313 94 23

Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş: “Şehrin desteğine ihtiyacımız var”

Karaman Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Karakaş, takımın prafesyonel lige çıkabilmesi için şehrin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

15 Eylül 2019 Pazar 14:31
Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş: “Şehrin desteğine ihtiyacımız var”

Karaman Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Karakaş, takımın prafesyonel lige çıkabilmesi için şehrin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.


Kulüp yönetimi Karaman Belediyespor tesislerinde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. 31 Mart’tan sonra Karaman Belediyespor yönetiminde bir değişikliğe gidildiğini anlatan Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş, “Karaman Belediyespor bölgesel amatör liginde 8 yıldır oynayan bir takım. Bu takımın ve Karaman’ın geçmiş yıllardan özlemi olan tekrar 3. lige çıkarmak adına yeni bir yönetim oluşturduk. Bu anlamda teknik heyetimizi ve transferlerimizi buna göre yaptık. Bölgesel amatör liginin deneyimli hocalarından Ercan Kul hocamızı takımın başına getirdik. Belli olan bütçenin üzerine çıkarak bölgesinde başarılı olan takımların en iyi oyuncularını takıma transfer ettik. Tek amacımız Karaman Belediyespor’u özlemini duyduğu lige tekrar yükseltmekti. Belediye Başkanımız Savaş Kalaycı’nın seçim çalışmalarında verdiği sözü yerine getirme adına en iyi futbolculardan kurulu bir takım oluşturduk. Bizim hedefimizde kendi liğimizde şampiyon olmak var. Türkiye kupasında kendimize bir hedef koymadık. Sadece takıma yeni katılan oyuncuların birbirine uyum sağlaması adına birkaç tur atlamaktı ancak olmadı. Yönetim olarak ciddi transferler yaptık. Kanuni olarak belediyenin kulübe ayırdığı bir bütçe var. Bu bütçede sadece biz yokuz. Diğer amatör branşlarda var. Onun için ayrılan bu bütçe yetmiyor.Biz yöneticilerde kulübe destek olunması noktasında değişik kampanyalar başlattık. Bu kampanyaların içerisinde bayrak ve taraftar kartı oldu. Bundan sonraki başlatacağımız bağış kampanyası olacak. Buradan tüm şehrimize sesleniyorum. Başlatacağımız bu bağış kampanyasına kararınca destek olun” dedi.


Başkan Karakaş, konuşmasının sonunda, tüm Karamanlı taraftarlara seslenerek takımı her maşında yalnız bırakmamalarını ve tribünleri doldurmalarını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl’de 12 şüpheli tutuklandı
    1. Bingöl’de 12 şüpheli tutuklandı
    2. Atlı Cirit Yükselme B Grubu müsabakaları
    3. Aksaray'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı
    4. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü..
    5. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    6. Çünür’de yarım asırdır devam eden..
    7. Bakanlık harekete geçti! Küle dönen..
    8. Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat..
    9. Türkiye Rallisi'nin galibi Ogier
    10. Başkan Soyer: "İzmir kırsal..
    11. Serdar Adalı’nın annesi toprağa verildi
    12. Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası..
    13. Bulgaristan'da “Biber Festivali”
    14. Minik sporcular, Türkiye..
    15. Aç karnına yapmamanız gerekenler!
    16. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    17. İsmail Kılıçarslan firari Can Dündar’ı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan startını..
    19. Çevik kuvvet köprülü kavşağı trafiğe..
    20. Seferihisar’da sünnet şöleni
    21. Gazeteci Duru son yolculuğa uğurlandı
    22. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı..
    23. Başkan Okay, “Geleceğimiz olan..
    24. Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından..
    25. Aliağa Belediyesi spor okulları..
    26. Van Büyükşehir Belediyesinden ’işçi..
    27. THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl..
    28. Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş: “Şehrin..
    29. Aksaray’da 381 adet tarihi eser ele..
    30. Gazeteci Şevki Yıldırım ölümünün 2...
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir