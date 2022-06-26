Külünk'ten tokat gibi sözler: Eşcinsellik insan hakkı değildir

AK Partili Metin Külünk, LGBTİ sapkınlarına dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Külünk, "Eşcinselliği ve cinsiyetsizliği tercih etmek bir insan hakkı değildir. LGBT ve benzeri yapılar toplumun temel taşı olan aile kurumunu yıpratmakta ve yozlaştırmakta, fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetişmesinin önüne set çekmektedir." dedi.

Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zira LGBT (Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel) kavramıyla ifade edilen eşcinsellik; insan doğasına ve hayatın olağan akışına aykırı olmasına rağmen biyolojik ve/veya psikolojik olarak İnsanlığa dayatılmak isteniyor. Toplum ve hukuk/devlet nezdinde kabul ettirilmeye çalışılan LGBT şeklinde bir kimlik; ne alt, ne üst ve ne de normal kimlik olarak kabul edilemez. Bu tarz cinsel sapkınlıklar, toplumun insan neslinin sağlıklı bir şekilde devam etmesinin düşmanıdır. Uluslararası ve ulusal kampanyalarla 'cinsel tercih hakkı' şeklinde, insan haklarına ilişkin uluslararası metinlerde yer almayan bir hak uydurulmaya çalışılmaktadır. Ancak sapkın ve toplum için zararlı bir cinsel yönelimi tercih hakkı şeklinde bir hak olamaz." ifadesini kullandı.