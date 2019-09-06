0553 313 94 23

Kulu’da ‘okul güvenliği’ toplantısı yapıldı

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında okul idarecileri ile ‘okul güvenliği’ konulu toplantı yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:06
Kulu’da ‘okul güvenliği’ toplantısı yapıldı

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında okul idarecileri ile ‘okul güvenliği’ konulu toplantı yapıldı.


Gençlik Merkezi salonunda ’okul güvenliği, uyuşturucu, uyarıcı maddeler’ temalı toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Budan, Kulu’da uyuşturucu ile ilgili mücadelede emniyet ve jandarmanın görev yaptığını belirterek, bu konuda ailelere de büyük görevlerin düştüğünü söyledi. Okulların güvenliği konusunda herkese büyük görevler düştüğünü belirten Budan, “Ailelerimiz tarafından okullarımıza bırakılan çocuklarımızı idareciler olarak öğretmenler olarak koruyup kollamamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Yeni eğitim ve öğretim yılı tüm okul idarecilerimize, öğretmen ve öğrencilerimizeve velilerimize hayırlı olsun” dedi.


Okulların güvenliği ve uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyetimiz ve jandarmanın gereken tedbirleri almaya devam ettiğini ifade eden Budan, “Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Okullarımızın kameralarını entegre ederek güvenliği artırmaya devam ediyoruz. Zaten denildiği gibi emniyet ve jandarmamız okul çevresinde gerekli güvenliği alıyorlar. Okul müdürlerimiz de okul bahçesi ve okul içerisinden sorumludurlar. Her hangi bir olumsuzluklarda emniyetimiz ve Jandarmamıza haber verebilirler. Ailelerimize de büyük görevler düşüyor” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Kulu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, okullarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Okul idarecilerinin istek ve taleplerini belirtmeleri ile devam ederek toplantı sonrasında protokol tarafından beyaz bayrak ve beslenme dostu sertifikalar törenle okul müdürlerine dağıtıldı.


Kulu Kaymakamı Budan Başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Murat Ünver, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, okul idarecileri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araştırma şirketi yeni parti fena şişirdi! Ali Babacan'ın alacağı oy oranını duyurdu
    1. Araştırma şirketi yeni parti fena..
    2. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    3. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    4. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    5. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    6. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    7. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    8. Kanuni Sultan Süleyman vefatının..
    9. Dunford'dan Suriye açıklaması
    10. Diyarbakır’da 1 terörist öldürüldü
    11. Eskişehir'de balık tutmaya giden kişi..
    12. ATB Başkanı Çondur; “Pamuk üretiminin..
    13. Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan..
    14. Fatih Işık: "Biz zoru severiz"
    15. Kulu’da ‘okul güvenliği’ toplantısı..
    16. Eşi tarafından tehdit edildiği iddia..
    17. Müteahhitler okul yapımına yöneldi
    18. Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı
    19. Diş plağı ile diş tartarı arasındaki..
    20. Tırın dorsesi yan yattı, trafik durma..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim