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"Kulübün geleceğini düşündüğümüz için kongre kararını iptal ettik"

- Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş:- "Eskişehirspor için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:35
"Kulübün geleceğini düşündüğümüz için kongre kararını iptal ettik"


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un başkanı Osman Taş, 19 Eylül'de yapılması planlanan olağanüstü kongreyi kulübün geleceğini düşündükleri için iptal ettiklerini söyledi.

Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yönetime kongreye gitmesi konusunda çağrı yapıldığını belirterek, koltuk sevdasının olmadığını dile getirdi.

Tanımadığı insanlara kulübü teslim etmeyeceğini anlatan Taş, "Eskişehirspor'un zarar görmemesi için eski başkanlara ya da kentin tanıdığı insanlara kulübü devredebiliriz. Bu olmadığı için kongreyi iptal ettik. Bu, Eskişehirspor'a zarar vermez. Kulübün geleceğini düşündüğümüz için kongre kararını iptal ettik. Eskişehirspor için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ailemizden daha fazla zamanı Eskişehirspor'a harcıyoruz." diye konuştu.

Asbaşkanı Mehmet Şimşek de kulübün maddi hiçbir gelirinin olmadığının altını çizerek, yönetimin göreve geldiği günden bu yana gerekli yerlere 3 milyon 740 bin lira ödeme yaptığını anlattı.

Basın sözcüsü Mustafa Topkaya ise görevinden ayrılan teknik direktör Fuat Çapa'ya geçmişte yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan'ı getirdiklerini anımsatan Topkaya, "Coşkun Demirbakan ile dün sözleşme imzaladık. Fedakarlıktan kaçınmayacağını bildiğimiz bir hocamız. Camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:35
  1. Coşkun Demirbakan
  2. Eskişehir
  3. Eskişehirspor
  4. Fuat Çapa
  5. Futbol
  6. Osman Taş

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