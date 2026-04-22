Kültürel yozlaşmaya karşı manevi set: Ali Erbaş Diyanet’in yeni yol haritasını açıkladı!

Cem Kaya

Akit TV'de Erkan Tan ile konuşalım programına katılan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş diyanetin gençler konusundaki durumu hakkında analizlerde bulundu. Erbaş, toplumun temel direği olan aile yapısını ve geleceğimizin teminatı olan gençliği hedef alan kültürel yozlaşmaya karşı sert bir duruş sergiledi. Erbaş, modern çağın getirdiği risklerin ancak manevi değerlerin kalkan yapılmasıyla bertaraf edilebileceğini vurguladı. Diyanet’in yeni dönemde dijitalleşen dünyanın getirdiği tehditlere karşı aile ve gençlik merkezli irşat faaliyetlerine hız vereceği bildirildi.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle donatılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirten Erbaş, Diyanet’in gençlik çalışmalarını kurumun en büyük önceliği olarak tanımladı. Gençleri doğru dini bilgiyle buluşturmanın siber dünyadaki bilgi kirliliğine ve sapkın ideolojilere karşı en güçlü savunma olduğunu ifade eden Erbaş, toplumun her kesimine ulaşacak hizmetlerin artarak devam edeceğini müjdeledi.

 

Aile yapısına "rehberlik" desteği

 

Modern yaşamın aile bağlarını zayıflatma riskine dikkat çeken Erbaş, aile kurumunu güçlendirecek rehberlik faaliyetlerinin önemine değindi. Ailenin korunmasının toplumun bekasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Erbaş, Diyanet'in eğitim kanallarını daha etkin kullanarak her eve, her gönüle ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Sosyal içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılarak özellikle ihtiyaç sahiplerine ve gençlere daha yakın bir diyanet modelinin hayata geçirileceği vurgulandı.

H u

Sadece maaşını düşünmeyen devlet memurlarına teşekkür ediyorum.
