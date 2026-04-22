Kültürel yozlaşmaya karşı manevi set: Ali Erbaş Diyanet’in yeni yol haritasını açıkladı!

Gençlerin milli ve manevi değerlerle donatılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirten Erbaş, Diyanet’in gençlik çalışmalarını kurumun en büyük önceliği olarak tanımladı. Gençleri doğru dini bilgiyle buluşturmanın siber dünyadaki bilgi kirliliğine ve sapkın ideolojilere karşı en güçlü savunma olduğunu ifade eden Erbaş, toplumun her kesimine ulaşacak hizmetlerin artarak devam edeceğini müjdeledi.

Aile yapısına "rehberlik" desteği

Modern yaşamın aile bağlarını zayıflatma riskine dikkat çeken Erbaş, aile kurumunu güçlendirecek rehberlik faaliyetlerinin önemine değindi. Ailenin korunmasının toplumun bekasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Erbaş, Diyanet'in eğitim kanallarını daha etkin kullanarak her eve, her gönüle ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Sosyal içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılarak özellikle ihtiyaç sahiplerine ve gençlere daha yakın bir diyanet modelinin hayata geçirileceği vurgulandı.