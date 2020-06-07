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Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliğini tanıtan film yayımlandı

"Yeniden başlamak için Türkiye'nin renkleri sizi bekliyor" sloganının kullanıldığı filmde, ülkenin doğal güzelliğine ve tarihi zenginliğine dikkat çekiliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:41:31 -
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliğini tanıtan film yayımlandı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliğinin gözler önüne serildiği yeni tanıtım filmi, televizyonlar ile sosyal medyada gösterilmeye başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve Bakanlığın sosyal medya hesabından "Yeniden Keşfet" etiketiyle yayımlanan bir dakikalık video, Türkiye'nin tanıtım strateji hedeflerine uygun olarak hazırlandı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden görüntülerin yer aldığı filmde, ülkenin doğal güzelliğine ve tarihi zenginliğine dikkat çekiliyor.

"Yeniden başlamak için Türkiye'nin renkleri sizi bekliyor" sloganının kullanıldığı filmde, Karadeniz yaylalarından Akdeniz'in geniş sahillerine, tarihi açık hava müzelerinden kanyon sporcularına kadar renkli görüntüler yer alıyor.

Film sosyal medyanın yanı sıra televizyon ekranlarında da boy gösteriyor.

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