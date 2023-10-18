  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan Türkiye'deki Ruslarla ilgili flaş karar! Putin imzaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonu'nu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti: Toplumu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz

Hey geri zekalı! O gün geldiğinde adın tarih sayfalarına 'hain' olarak geçecek

Rusya duyurdu: Türkiye'de 1900 dolara satılıyor, Rus vatandaşlarımız kapış kapış almaya başladı

Bu tam bir kahpelik! Pislik çukuru müptezeller ortalıkta cirit atıyor! Müptezeli tarihçiden, şaklabanı hocadan, etki ajanı yavşağı akademisyenden ayırmak şart

İslami Cihad ve Hamas'tan alçak iftiralara cevap

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar: Filistinli sivillerin öldürülmesi dehşet verici

Ha bu da o alçaklara kapak olsun! Hilal Kaplan, “Devran elbette dönecek” diyerek rest çekti

İsrail kanalından akılalmaz iddia! 'Türkiye'den satın aldık' diyerek ortalığı karıştırmaya başladılar

Minareyi çalan kılıfını uydururmuş! İsrail işlediği katliamı İslami Cihat’ın üzerine attı Bu suçun bedelini ödeyeceksin İsrail
Gündem Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi
Gündem

Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-18 21:35:00 - 2023-10-18 21:39:50
Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edileceğinin bildirilmesinin ardından Türkiye'de birçok etkinlik iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edileceğinin bildirilmesinin ardından Türkiye'de birçok etkinlik iptal edildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "İsrail tarafından Gazze'de sivil halkın bulunduğu hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi sebebiyle ilan edilen 3 günlük milli yas sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan bütün temsiller iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ise açıklamalarında şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği hastane katliamından dolayı ülkemizde 3 gün süre ile milli yas ilan edildiğinden, Devlet Tiyatroları olarak Türkiye genelinde yas süresi boyunca tüm etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Aynı sebeple 19 Ekim akşamı gerçekleştirmeyi planladığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu açılış töreninin de 26 Ekim'e ertelendiğini değerli seyircilerimize bildirmek isteriz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB-Kültür ve Kültür AŞ imzalı açıklamada, "Gazze'de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekanlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enka Sanat'ta bugün "Cumhuriyet Turnesi: Ayşedeniz" ve 20 Ekim'de düzenlenecek Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke konseri de ileri bir tarihe ertelendi.

Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki: Bu bir vahşettir
Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki: Bu bir vahşettir

Gündem

Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki: Bu bir vahşettir

İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler
İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler

Gündem

İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler

İsrail çağrı yaptı, ardından İsrail uçağı İstanbul'a indi!
İsrail çağrı yaptı, ardından İsrail uçağı İstanbul'a indi!

Gündem

İsrail çağrı yaptı, ardından İsrail uçağı İstanbul'a indi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23