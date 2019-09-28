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Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak | 2019 personel alımları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptığı açıklamayla 785 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olan vatandaşlar alımla ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:43
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak | 2019 personel alımları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptığı açıklamayla 785 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olan vatandaşlar alımla ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılacak?

Başvurular elektronik ortamda 25 Eylül 2019 - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan "Sınav Başvuru Sistemi" başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Personel alımı başvuru şekli ve süresi

Başvurular elektronik ortamda 25/09/2019 - 09/10/2019 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan "Sınav Başvuru Sistemi" başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan "Sınav Başvuru Kılavuzunu" incelemeleri gerekmektedir. Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59'da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

Adaylar ancak bir pozisyon unvanının sınavına başvurabilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olup, asıl adaylar arasına girenlerin atama işlemi yapılırken, atama için Bakanlığa ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

6) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

9) Engelli ya da eski hükümlü olmamak.

10) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla, herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olmak.

11) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

12) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız, feshedilecektir.

13) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları duyuru/sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

15) Adaylar, kamu hizmetinin görülmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan illerde bulunan hizmet birimlerinde istihdam edileceğinden, iller arası nakil hakkı verilmeyecektir.

 

Hangi ilde kaç personel alınacak?

Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Çanakkale (3), Diyarbakır (1), Düzce (3), Edirne (3), Gaziantep (3), Hatay (2), Isparta (1), İstanbul (8), İzmir (3), Kahramanmaraş (3), Karaman (2), Kars (4), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Konya (6), Kütahya (4), Manisa (2), Mersin (6), Muğla (5), Muş (2), Nevşehir (1), Osmaniye (2), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa (4), Tekirdağ (2), Trabzon (3), Tunceli (5), Uşak (3), Van (4), Zonguldak (2).

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:43
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Batman
  4. Kırıkkale
  5. Karaman
  6. Aksaray
  7. Zonguldak
  8. Van
  9. Uşak
  10. Şanlıurfa
  11. Tunceli
  12. Trabzon
  13. Tekirdağ
  14. Samsun
  15. Sakarya
  16. Rize
  17. Nevşehir
  18. Muş
  19. Muğla
  20. Kahramanmaraş
  21. Manisa
  22. Kütahya
  23. Konya
  24. Kırşehir
  25. Kars
  26. İzmir
  27. İstanbul
  28. Mersin
  29. Isparta
  30. Hatay
  31. Gaziantep
  32. Edirne
  33. Diyarbakır
  34. Çanakkale
  35. Bursa
  36. Burdur
  37. Bitlis
  38. Bilecik
  39. Balıkesir
  40. Antalya
  41. Ankara
  42. Afyon
  43. Adana
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  59. 2019 personel alımları
  60. Hangi ilde kaç personel alınacak?

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