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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı son dakika başvuruları

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımlarının ne zaman yapılacağı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı son dakika alımı 6 şoför, 6 temizlik görevlisi, 4 güvenlik görevlisi, 1 kaloriferci, 1 aşçı olmak üzere toplamda 56 personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019.

12 Temmuz 2019 Cuma 18:16
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı son dakika başvuruları

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımlarının ne zaman yapılacağı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı son dakika alımı 6 şoför, 6 temizlik görevlisi, 4 güvenlik görevlisi, 1 kaloriferci, 1 aşçı olmak üzere toplamda 56 personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığıpersonel alımı 2019.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı ve bölge tiyatro müdürlükleri bünyesinde görevlendirmek üzere 56 personel alımının yapılacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımları İŞKUR üzerinden yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alım başvuru şartları neler?

2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine kamu özel kuruluş ve işyerlerinde çalışabilmeleri ne ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar Milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas İhaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

Askerlik ile ilişkisi olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak

Her adayı İŞKUR’da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koduna başvuru yapabilecektir

Ayların İŞKUR ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibari ile belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir

İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 ay yolu deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alım özel başvuru şartları neler?

Bir kurumumuz Merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak olan kapıcı kaloriferci kadroları için ön lisans düzeyindeki 2018 KPSS p93 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Aşçı kadrosu için ön lisans düzeyindeki 2018 KPSS p93 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Yer gösterici kadrosu için lisans düzeyinde 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak  

Temizlik, Güvenlik elemanı ve şoför (yolcu taşıma) kadroları için en az ortaöğretim lise ve dengi mezunları arasından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına Uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak etiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

En az ortaöğretim mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına Uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak, açık iş sayısının 4 katına kadar asıl ve aynı sayıda yedek alan adayların var Diğeri çalışmaya engel durumun olmaması gerekmektedir.

Adaylar başvuru son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak Talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alım başvuruları ne zaman?

Başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesinden 22 Temmuz 2019 ile 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:16
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alım özel başvuru şartları neler?
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alım başvuruları ne zaman?
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolu işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
  4. Kamu işçisi alımı hangi illerde yapılmaktadır?
  5. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak?
  6. kültür ve turizm bakanlığı personel alımı 2019
  7. kültür bakanlığı personel alımı 2019
  8. kültür bakanlığı personel alımı 2018
  9. kültür ve turizm bakanlığı personel sorgulama
  10. kültür ve turizm bakanlığı staj
  11. kültür ve turizm bakanlığı arkeolog alımı 2019
  12. kültür ve turizm bakanlığı taşeron listesi

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