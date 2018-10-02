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Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti! Yeşil pasaport müjdesi

Bakanlık, yazar ve sanatçılara da “yeşil pasaport” verilmesi için harekete geçti.

02 Ekim 2018 Salı 10:50
Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti! Yeşil pasaport müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pasaport Kanunu Tasarısı'na yazar ve sanatçılara da yeşil pasaport verilmesini sağlayacak bir hükmün eklenmesi için harekete geçti.

Bakanlık, İstanbul Kültür Çalıştayı'nda ele alınan sanatçılara yeşil pasaport verilmesi projesini gündemine aldı.

Sabah gazetesinden Burak Erdem'in haberine göre, Pasaport Kanunu Tasarısı'na ek bir hüküm eklendiği takdirde kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla topluma en büyük katkıyı veren sanatçılar belirlenerek yurtdışında Türkiye'yi temsil etme noktasında büyük bir fırsata sahip olacak.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:50
  1. İstanbul
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  3. Pasaport

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